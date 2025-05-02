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Тюменский невролог рассказал о влиянии резкого потепления на организм

Общество, 10:31 02 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перемена погоды и скачки температуры могут негативно сказываться на самочувствии людей. Так, при резком потеплении нагружается система теплообмена, расширяются периферические сосуды, возрастает нагрузка на сердце, а давление, напротив, может упасть, что провоцирует слабость, туман в голове, тошноту и предобморочные состояния.

Такое мнение высказал врач-невролог Тюменского кардиологического научного центра Марсель Ахметьянов. По его словам, при резком повышении температуры давление в теории может и повысится. Это также провоцирует боли и другие жалобы.

"Похолодание обычно переносится легче, ведь согреться проще, чем остыть. По поводу влияния атмосферного давления исследования дают противоречивые результаты: в некоторых случаях оно связано с определенными жалобами, в некоторых – нет", - отметил врач.

Он добавил, что любые скачки температуры дают нагрузку на системы адаптации и нежелательны, но в жару пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжелее и опаснее, пишет tmn.aif.ru.

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