Как получить хороший урожай томатов, рассказали тюменским дачникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменским садоводам рассказали, как добиться хорошего урожая томатов. Советами поделилась агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина.

Так, перед высадкой томатов она рекомендует добавить в посадочную лунку две столовые ложки измельченной яичной скорлупы, что обеспечит растение кальцием. Он помогает стенкам стеблей растений расти толстыми и предотвращает загнивание цветоносов. Чем более порошкообразной будет скорлупа, тем быстрее кальций будет усваиваться растениями.

"Древесная зола – источник калия и других полезных веществ. Ее используют для подкормок как в виде настоя, так и сухой. Золой удобряют многие огородные растения. Применяют ее и для помидоров. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу и смешать ее с почвой", - отмечает специалист.

Фосфор стимулирует рост корневой системы, ускоряет цветение и завязывание плодов. Можно использовать столовую ложку суперфосфата в каждую лунку перед посадкой или костную муку. Это природное удобрение содержит около 20-30% фосфора, а также кальций, магний и микроэлементы, пишет КП-Тюмень.