Неоны, скалярии и петушки популярны у тюменских аквариумистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О самых популярных рыбках рассказали тюменским аквариумистам. По словам представителя одного из местных зоомагазинов, лидерами остаются гуппи. Неприхотливость и яркая окраска делают этих рыбок идеальным выбором для начинающих аквариумистов.

Неоны занимают второе место благодаря своей стайности и особой игре света на их тельцах. Также популярны меченосцы, золотые рыбки и скалярии, пишет "МегаТюмень".

Также, по словам специалистов, тюменцы стали чаще интересоваться редкими видам рыбок, к примеру, экзотическими обитателями из Южной Америки и Африки. В ближайшие месяцы ожидается рост популярности лабиринтовых рыб, таких как гурами и петушки.