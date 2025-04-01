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Владимир Сбитнев: СВО воспитывает эффективных управленцев

Общество, 18:35 30 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники специальной военной операции, которые выполняют боевые задачи, уже обладают необходимыми навыками для того, чтобы укреплять экономику области и вести регион вперед. Таким мнением поделился федеральный координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

"Те, кто сейчас находится на линии фронта - это настоящие герои. Тем более, что в рамках проекта "Боевой кадровый резерв" ищут еще и управленческий резерв, а где как не на территории специальной военной операции можно проявить себя в качестве настоящего управленца", - уверен он.

При целенаправленном обучении и квалификации, которые предусмотрены проектом, бойцы могут стать настоящими профессионалами, чьи навыки будут полезны в любой сфере.

Напомним, онлайн-тестирование в рамках проекта в тюменской области уже прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора – собеседованию - допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях.

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# Боевой кадровый резерв , Владимир Сбитнев , СВО

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