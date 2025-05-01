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Передвижной медпункт передали тюменцам в зону СВО

Общество, 15:49 01 мая 2025

Александр Моор в Telegram (cкриншот) | Фото: Александр Моор в Telegram (cкриншот)

Передвижной медицинский пункт на базе автомобиля КамАЗ передали в зону СВО одному из подразделений, в котором служат тюменцы.

Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор, ранее этот автомобиль использовался для оказания медпомощи жителям отдаленных районов.

"После реновации автопарка мы приняли решение передать комплекс в зону СВО. Спецавтомобиль уже начал работу. Потребность в передвижном медпункте велика не только для военнослужащих, но и для мирных жителей", - отметил Александр Моор.

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# Александр Моор , мобильный медпункт

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