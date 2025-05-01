Передвижной медпункт передали тюменцам в зону СВО
Передвижной медицинский пункт на базе автомобиля КамАЗ передали в зону СВО одному из подразделений, в котором служат тюменцы.
Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор, ранее этот автомобиль использовался для оказания медпомощи жителям отдаленных районов.
"После реновации автопарка мы приняли решение передать комплекс в зону СВО. Спецавтомобиль уже начал работу. Потребность в передвижном медпункте велика не только для военнослужащих, но и для мирных жителей", - отметил Александр Моор.