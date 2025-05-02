Студентка из Тюмени примет участие в экспедиции "Непокоренные-2025"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентка Тюменского государственного института культуры Анита Евай выиграла участие в патриотической экспедиции "Непокоренные-2025". Она отправится в путешествие от Бреста до Севастополя, которое охватит 14 городов России и Беларуси.

Экспедиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает в себя участие в памятных мероприятиях. Наряду с 60 активистами из Союзного государства Анита станет частью исторического события – вместе они развернут самое большое в мире Знамя Победы.

Участники программы пройдут комплексное обучение в области молодежного образования. В расписании – образовательные лекции, посещение исторических мест, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и героями спецоперации, участие в масштабных спортивных мероприятиях и фестивалях, пишет "Тюменская область сегодня".

Проект реализуется при поддержке Совета Федерации РФ и является значимым событием для молодежи России и Беларуси.