Выставка "Богатство Сибири" открылась в тобольской Рентерее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая выставка "Богатство Сибири" открылась в тобольской Рентерее. Одна из ее ключевых тем - история ее строительства и мемориальное значение архитектурного сооружения, также имевшего названия "Шведская палата" и "Димитриевские ворота". Выставка включает в себя три обновленных тематических зала, сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

"В экспозиции можно увидеть главные богатства нашего края в XVII–XVIII вв. и уникальные археологические находки, относящиеся к эпохам поздней бронзы, раннего железного века и нового времени, обнаруженные на территории и в окрестностях Тобольска. Отдельно представлены необычные анатомические препараты, предметы палеонтологии и таксидермические скульптуры из музейных фондов", - отметили организаторы.

Рентерея – уникальный архитектурный памятник первой половины XVIII века. Более трех веков здание казнохранилища соединяет верхний и нижний город парящей аркой над Прямским взвозом. Это – один из трех сохранившихся в Тобольске монументальных сооружений известного зодчего Семена Ремезова.