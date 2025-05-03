В центре Тюмени создали мурал к 30-летию областной Студвесны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мурал, посвященный 30-летию областной Студвесны, появился на улице Орджоникидзе, 24 в Тюмени. Его создали тюменские художники из команды "Дайте стену" под руководством Александры Мельниковой. К работе также присоединились участники направления "АРТ" фестиваля, пишет moi-portal.ru.

В мурале отражены ключевые феномены весны: набухание почек на деревьях, распускание листьев, выход насекомых и животных из спячки и стремление всех живых организмов к солнечному свету. В центре стрит-арта — человек, который руками касается всего вокруг.

Изображение на стене создавали в течение недели, в общей сложности на это ушло 30 часов. Мурал выполнен с помощью аэрозольных баллончиков. В его палитре преобладают яркие весенние цвета: зеленый, синий, оранжевый и желтый, а также их оттенки.

Проект реализован при поддержке муниципального казенного учреждения "Управление градостроительного планирования".