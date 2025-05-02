Тюменских школьников приглашают на турнир по защите информации

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

На отборочный этап открытого онлайн турнира республики Татарстан GO CTF 2025 приглашают школьников и студентов из Тюменской области. Состязания стартуют 18 мая, побороться за победу могут учащиеся 7-11 классов и студенты СПО с 1 по 4 курс, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Участвовать можно командами по 3-5 человек. При этом от одной организации не может выступать более двух команд.

Регистрация команды на первый отборочный этап доступна на сайте до 12 часов 16 мая. Также 17 мая после 18 часов нужно подтвердить, что игроки готовы приступить к заданиям. Старт отборочного этапа в формате онлайн запланирован на 18 мая 10 часов.

По итогам отборочного этапа пять лучших команд из каждого зачета встретятся в финале, который состоится в Казани 14 сентября. Призовой фонд соревнования — 600 тысяч рублей.