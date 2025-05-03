  • 3 мая 20253.05.2025суббота
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-восточный

Врач тюменского Медгорода успешно выступил на Евразийском форуме

Общество, 08:34 03 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный метод диагностики злокачественных новообразований предстательной железы онколог и уролог "Медицинского города" Тюмени Артём Кельн представил на III Евразийском форуме по онкоурологии в Минске.

Как сообщили в медучреждении, участники форума обменялись уникальным опытом, акцентировав внимание на важности внедрения новых технологий в диагностику и лечение.

В "Медицинском городе" активно проводят трансперинеальную биопсию. Метод позволяет прицельно диагностировать злокачественные новообразования в труднодоступных участках предстательной железы. Этот подход дает возможность получить образцы ткани для гистологического анализа, менее инвазивным методом, что особенно важно для точного диагноза.

Для проведения исследования пациентов госпитализируют в отделение онкоурологии. Артем Кельн подчеркнул, что процедура проводится под спинномозговой анестезией, что позволяет избежать неприятных и болезненных ощущений.

"В условиях операционной осуществляется прицельное взятие образцов из области опухоли, под УЗИ контролем, предварительно определенной с помощью магнитно-резонансной томографии, а также из всей зоны предстательной железы", — отметил доктор.

Внедрение таких передовых методов диагностики в практику значительно повышает эффективность раннего выявления рака предстательной железы и улучшает прогнозы для пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Медицинский город

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 03.05.2025Синоптик рассказал тюменцам о циклах Солнца и магнитных бурях
11:58 03.05.2025Победитель "Что? Где? Когда?" из Тюмени раскрыл об игре интересные факты
11:38 03.05.2025Роман Чуйко: "Боевой кадровый резерв" должен стать уникальным проектом
11:06 03.05.2025В Тюмени стартовала эстафета ретро автомобилей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора