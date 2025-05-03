Врач тюменского Медгорода успешно выступил на Евразийском форуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный метод диагностики злокачественных новообразований предстательной железы онколог и уролог "Медицинского города" Тюмени Артём Кельн представил на III Евразийском форуме по онкоурологии в Минске.

Как сообщили в медучреждении, участники форума обменялись уникальным опытом, акцентировав внимание на важности внедрения новых технологий в диагностику и лечение.

В "Медицинском городе" активно проводят трансперинеальную биопсию. Метод позволяет прицельно диагностировать злокачественные новообразования в труднодоступных участках предстательной железы. Этот подход дает возможность получить образцы ткани для гистологического анализа, менее инвазивным методом, что особенно важно для точного диагноза.

Для проведения исследования пациентов госпитализируют в отделение онкоурологии. Артем Кельн подчеркнул, что процедура проводится под спинномозговой анестезией, что позволяет избежать неприятных и болезненных ощущений.

"В условиях операционной осуществляется прицельное взятие образцов из области опухоли, под УЗИ контролем, предварительно определенной с помощью магнитно-резонансной томографии, а также из всей зоны предстательной железы", — отметил доктор.

Внедрение таких передовых методов диагностики в практику значительно повышает эффективность раннего выявления рака предстательной железы и улучшает прогнозы для пациентов.