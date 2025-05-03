  • 3 мая 20253.05.2025суббота
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер юго-восточный

Кардиолог ОКБ № 2 рассказал о причинах образования бляшек в сосудах

Общество, 15:51 03 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кардиолог ОКБ № 2 Тюменской области рассказал о причинах образования бляшек в сосудах. Бляшки чаще всего образуются из-за эндотелиальной дисфункции, когда меняется сосудистая стенка. Плюс происходит нарушение липидного обмена.

В результате липидное пятно прилипает, и образуется бляшка, которая закрывает просвет. В группу риска по атеросклерозу - мужчины от 40 лет и более. Чаще это курильщики и те, кто употребляют много сладкой пищи, подвержены стрессу и имеют избыточный вес.

"Есть факторы, на которые мы не можем влиять – пол, возраст, наследственность. Зато мы в силах изменить образ жизни, начать правильно питаться, уменьшить количество красного мяса и сладостей в рационе, а также алкоголя. Обязательно нужно добавлять физические нагрузки, прогулки на свежем возрасте. Также можно контролировать уровень холестерина и артериального давления посредством препаратов. Желательно регулярно наблюдаться у врачей-терапевтов", - уточнила кардиолог кардиологического отделения взрослого стационара ОКБ № 2 Евгения Квизикявичус.

Эффективны медикаментозные методы лечения атеросклероза. Также есть отработанные схемы лечения. Для их назначения необходимо обратиться к участковому терапевту, и после обследования врач уже конкретно для каждого пациента подберет необходимые препараты, дозу, кратность приема и будет контролировать показатели. При этом, по словам специалиста, полностью избавиться от бляшек в сосудах невозможно, пишет Вслух.ру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровый образ жизни

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:11 03.05.2025В Тюмени в День Победы покажут 3D-мэппинг с видео и анимацией
15:51 03.05.2025Кардиолог ОКБ № 2 рассказал о причинах образования бляшек в сосудах
14:48 03.05.2025Открытие мотосезона в Тюмени посвятили 80-летию Великой Победы
14:36 03.05.2025Сколько теплиц можно построить на дачном участке пояснила эксперт жителям Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора