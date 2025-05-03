Кардиолог ОКБ № 2 рассказал о причинах образования бляшек в сосудах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кардиолог ОКБ № 2 Тюменской области рассказал о причинах образования бляшек в сосудах. Бляшки чаще всего образуются из-за эндотелиальной дисфункции, когда меняется сосудистая стенка. Плюс происходит нарушение липидного обмена.

В результате липидное пятно прилипает, и образуется бляшка, которая закрывает просвет. В группу риска по атеросклерозу - мужчины от 40 лет и более. Чаще это курильщики и те, кто употребляют много сладкой пищи, подвержены стрессу и имеют избыточный вес.

"Есть факторы, на которые мы не можем влиять – пол, возраст, наследственность. Зато мы в силах изменить образ жизни, начать правильно питаться, уменьшить количество красного мяса и сладостей в рационе, а также алкоголя. Обязательно нужно добавлять физические нагрузки, прогулки на свежем возрасте. Также можно контролировать уровень холестерина и артериального давления посредством препаратов. Желательно регулярно наблюдаться у врачей-терапевтов", - уточнила кардиолог кардиологического отделения взрослого стационара ОКБ № 2 Евгения Квизикявичус.

Эффективны медикаментозные методы лечения атеросклероза. Также есть отработанные схемы лечения. Для их назначения необходимо обратиться к участковому терапевту, и после обследования врач уже конкретно для каждого пациента подберет необходимые препараты, дозу, кратность приема и будет контролировать показатели. При этом, по словам специалиста, полностью избавиться от бляшек в сосудах невозможно, пишет Вслух.ру.