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Школьники Тюменского района "пройдут" путь героев

Общество, 18:47 03 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Путь героев "пройдут" школьники Тюменского района в 50 пришкольных лагерях летом. Будут в их числе и палаточные форматы. Всего планируется провести три смены, в которых смогут отдохнуть 7 тыс. 200 детей, треть из них находятся в трудной жизненной ситуации или являются членами семей участников СВО, сообщает администрация муниципального образования.

Воспитанников лагерей ждет увлекательная программа, в которой отражена тема 80-летия Победы, Года защитников Отечества и Года героев в Тюменской области. Смены "Правнуки Победы" пройдут в Борках, "Герои среди нас" - в Муллашах, а "Путь героев" - в Винзилях.

Для развития лидерских качеств и ответственности детей впервые проведут конкурс профмастерства среди педагогических команд "Летние истории: путь героев". Ребятам расскажут о вкладе жителей Тюменского района и Тюменской области в общую победу и героях нашего времени. В планах – организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Российскому движению детей и молодежи "Движение Первых" посвятят смены во второй богандинской, московской и переваловской школах. Учреждения дополнительного образования традиционно подготовили для ребят программы художественной, спортивной и научно-технической направленности. На базе ушаковской школы в пятый раз состоится фестиваль управляемых дронов "Небосвод Сибири 2025", который в этом году получит статус регионального. Любителей физической активности ждет XIX Спартакиада детских оздоровительных лагерей.

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# детский летний отдых , летние пришкольные лагеря

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