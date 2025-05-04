Психолог рассказал тюменцам, как организовать комфортное рабочее место

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грамотная организация рабочей зоны — удобное расположение мебели, правильное освещение и хорошая посадка - играют важнейшую роль в трудовом процессе, считает медицинский психолог Областной больницы № 12 Анна Малютина. Советами, как сделать свой рабочий стол комфортным и настроиться на продуктивную работу, она поделилась с тюменцами.

По словам врача, в приоритете - естественный свет. для этого можно расположить стол рядом с окном и украсить офис живыми растениями - они создают атмосферу уюта.

Также специалист обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности труда: использование специальной одежды и индивидуальных защитных средств там, где это требуется. Для поддержания здоровья тела и духа Анна Малютина предлагает регулярно делать короткие перерывы с простыми физическими упражнениями и растяжкой, например, вращениями плеч и глубокими вдохами-выдохами, примерно раз в полчаса-час.

Психолог напоминает о важности правильного питания на работе: лучше отдавать предпочтение полезным снекам вроде орехов и фруктов, исключив быстрые перекусы нездоровым фастфудом. Кроме того, Анна Малютина подчеркнула важность мотивированного подхода к выполнению задач, наличия четкого плана действий и позитивных взаимоотношений внутри коллектива, передает КП-Тюмeнь.