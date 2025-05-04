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12 тюменцев стали лучшими в финале Всероссийской олимпиады школьников

Общество, 12:01 04 мая 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Четверо учащихся тюменских школ стали победителями финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по своим предметам.

Так, одиннадцатиклассница городской гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 Екатерина Анкина стала лучшей по английскому языку. Сразу три учащихся Физико-математической школы вышли в абсолютные лидеры в своих группах по экономике: Александра Ушивцева (9 класс), Георгий Кожин (10 класс) и Даниил Литвинов (11 класс).

Еще восемь ребят стали призерами финального этапа олимпиады: ученица 9 класса Физико-математической школы Мария Зорина и одиннадцатиклассник этой же школы Егор Мамонтов - по биологии; Артемий Бощенко (9 класс), Арслан Абдразаков, Иван Жуков, Илья Русанов (все трое - 10 класс) ФМШ - по экономике, одиннадцатиклассники лицея Тюменского индустриального университета Даниил Фламинг и Физико-математической школы Александр Шляпин - также по экономике, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# Всероссийская олимпиада школьников

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