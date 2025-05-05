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6 мая - события дня

Общество, 17:54 05 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Сквере тружеников тыла, в 10 часов 30 минут в сквере Якова Неумоева и в 11 часов в сквере Петра Потапова начнутся торжественные возложения цветов и венков. 0+

В Тюмени в 12 часов у мемориала "Прощание" начнется митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 0+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 7 имени И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1А) начнутся Громкие чтения "И снова память возвращает нас к войне". 6+

В Тюмени в 16 часов в "Цехе" музея им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется медиа-бранч, посвященный предстоящему фестивалю "Привал Победы". 12+

В Тюмени в 18 часов на площади Дома культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется награждение победителей конкурса "Театр фронтовой песни". 0+

В Тюмени в 18 часов в главном корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9, вход с ул. Семакова) начнется открытие иммерсивной выставки видеопроекций, живописи и инсталляций "Мосты Победы 1945 – 2025", в 19 часов начнется спектакль "Фронтовичка", приуроченный ко Дню Победы. 6+

В Тюмени в 19 часов 30 минут начнется репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона. 0+

Интересное в этот день:

1686 — заключён "Вечный мир" между Россией и Речью Посполитой.

1782 — открыта первая дорога из России в Грузию.

1840 — официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки.

1921 — заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.

1946 — первый полёт учебного самолёта "Як-18".

1953 — хирург Джон Гиббон впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения ("искусственное сердце-лёгкие") во время операции на открытом сердце.

1983 — катастрофа Ан-26 на Камчатке. Погибли 35 человек.

1985 — Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание "Город-герой".

1991 — сформирована авиационная пилотажная группа "Стрижи".

1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

2000 — Россия принята в Международную торговую палату.

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