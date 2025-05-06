Тюменская птицефабрика повысит эффективность работы за счет бережливых технологий

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" повысит эффективность работы за счет внедрения бережливого производства. Тестовыми площадками стали цех по производству полуфабрикатов для сети ресторанов "Ростикс", участки разделки и упаковки.

Как сообщает администрация Тюменского района, наиболее эффективные практики распространят на другие производственные участки предприятия. Обучающие семинары проводят специалисты Федерального центра компетенций.

Во время первого этапа обучения руководители цехов, мастера и сотрудники технической дирекции подробно разобрали темы, которые касаются планирования, анализа, выявления и устранения возможных потерь на производстве, составления карты производственных процессов.

Следующий этап обучения стартует на птицефабрике через полтора месяца.

Отметим, что внедрение принципов бережливого производства является частью федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Специалисты Федерального центра компетенций проводят на предприятии семинары по внедрению принципов бережливого производства.