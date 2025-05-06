  • 6 мая 20256.05.2025вторник
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменская птицефабрика повысит эффективность работы за счет бережливых технологий

Экономика, 11:19 06 мая 2025

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" повысит эффективность работы за счет внедрения бережливого производства. Тестовыми площадками стали цех по производству полуфабрикатов для сети ресторанов "Ростикс", участки разделки и упаковки.

Как сообщает администрация Тюменского района, наиболее эффективные практики распространят на другие производственные участки предприятия. Обучающие семинары проводят специалисты Федерального центра компетенций.

Во время первого этапа обучения руководители цехов, мастера и сотрудники технической дирекции подробно разобрали темы, которые касаются планирования, анализа, выявления и устранения возможных потерь на производстве, составления карты производственных процессов.

Следующий этап обучения стартует на птицефабрике через полтора месяца.

Отметим, что внедрение принципов бережливого производства является частью федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Специалисты Федерального центра компетенций проводят на предприятии семинары по внедрению принципов бережливого производства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бережливое производство , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , ПРОДО Тюменский бройлер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 06.05.2025В Омутинском районе первое хозяйство приступило к посевной кампании
11:19 06.05.2025Тюменская птицефабрика повысит эффективность работы за счет бережливых технологий
11:08 06.05.2025В Тюменской области проверили 73,87 тысячи тонн семян зерновых
10:13 06.05.2025Более 38 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора