Более 38 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 38 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области с начала года. Основным получателем продукции стал Китай, куда предприятия отправили 17,7 тыс. тонн гороха и 1,9 тыс. тонн ячменя, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Второй страной по экспортируемому в нее объему стал Казахстан. Тюменские аграрии поставили в сопредельное государство более 14,8 тыс. тонн такой продукции. Третье – Белоруссия - 2,1 тыс. тонн.

Всего с января по апрель специалисты управления досмотрели более одной тыс. партий зерна и продуктов его переработки. На экспорт они оформили такое же количество фитосанитарных сертификатов.