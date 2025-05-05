1 тыс. 154 гектаров обработали от клещей в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 154 гектаров обработали в Тюменской области от клещей по данным на 5 мая. Это территории школ, детских садов, скверов и парков, кладбищ, в Тюмени - набережной р. Туры.

Всего по данным регионального управления Роспотребнадзора для предотвращения присасывания клещей запланировано провести акарицидные обработки на 9 тыс. га. Это места проведения массовых мероприятий, зоны отдыха, территории школ и детских садов, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ.

От клещей планируется обработать 1,5 тыс. га территории организаций летнего отдыха детей и их оздоровления.