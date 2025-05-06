День приема предпринимателей проходит в тюменской прокуратуре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский день приема предпринимателей проходит в органах прокуратуры Тюменской области 6 мая. До 18 часов в аппарате прокуратуры Тюменской области (Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31) представители бизнеса смогут обратиться по интересующим вопросам к руководителям подразделений.

В этот день прием предпринимателей также проходит в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте ведомства.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры прокурорского реагирования.