Тюменка Айшат Алиева завоевала золото Кубка Европы по дзюдо

| Фото: Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Тюменская дзюдоистка Айшат Алиева стала победителем Кубка Европы. Соревнования собрали в азербайджанском городе Губа более 350 юношей и девушек до 18 лет из 12 стран, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Золотую медаль завоевала воспитанница Виктора Иващенко, спортсменка Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" в весовой категории до 63 кг.

Тюменка одержала на соревнованиях четыре уверенные победы. В спортивной карьере Айшат Алиевой это уже второе золото Кубка Европы.