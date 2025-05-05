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Тюменка Айшат Алиева завоевала золото Кубка Европы по дзюдо

Спорт, 15:53 05 мая 2025

Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Тюменская дзюдоистка Айшат Алиева стала победителем Кубка Европы. Соревнования собрали в азербайджанском городе Губа более 350 юношей и девушек до 18 лет из 12 стран, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Золотую медаль завоевала воспитанница Виктора Иващенко, спортсменка Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" в весовой категории до 63 кг.

Тюменка одержала на соревнованиях четыре уверенные победы. В спортивной карьере Айшат Алиевой это уже второе золото Кубка Европы.

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