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Новую партию помощи для бойцов СВО готовят в Тюменском районе

Общество, 10:57 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маскировочные сети, одеяла, защищающие от тепловизоров, медикаменты собрали волонтеры движения #МыВместе из Каскаринского сельского поселения для земляков в зоне СВО в рамках акции "Столичный для СВОих".

К подготовке очередной партии гуманитарной помощи присоединились жители всего Тюменского района. Общий груз сформируют у Центра культуры и досуга "Вернисаж" в п. Винзили 7 мая. Эшелон отправится в 91 полк, сообщает пресс-служба районной администрации.

Также для помощи ребятам на передовой финансовые средства аккумулируются на благотворительном счете "Забота и милосердие". Внести свой вклад могут все желающие, реквизиты указаны здесь.

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# гуманитарная помощь , СВО , Тюменский район

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