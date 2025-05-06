Новую партию помощи для бойцов СВО готовят в Тюменском районе
Маскировочные сети, одеяла, защищающие от тепловизоров, медикаменты собрали волонтеры движения #МыВместе из Каскаринского сельского поселения для земляков в зоне СВО в рамках акции "Столичный для СВОих".
К подготовке очередной партии гуманитарной помощи присоединились жители всего Тюменского района. Общий груз сформируют у Центра культуры и досуга "Вернисаж" в п. Винзили 7 мая. Эшелон отправится в 91 полк, сообщает пресс-служба районной администрации.
Также для помощи ребятам на передовой финансовые средства аккумулируются на благотворительном счете "Забота и милосердие". Внести свой вклад могут все желающие, реквизиты указаны здесь.