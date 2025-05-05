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Сотрудники Росгвардии и МЧС тушили условный пожар в Тюмени

Общество, 18:16 05 мая 2025

фото управления Росгвардии по Тюменской области

В управлении Росгвардии по Тюменской области и его структурных подразделениях во взаимодействии с региональным управлением МЧС провели плановые тренировки по эвакуации личного состава и ликвидации условного возгорания.

"В ходе тренировки оценивались слаженность и взаимодействие росгвардейцев со спасателями при эвакуации людей, а также результативность действий ведомственной пожарной инспекции Росгвардии и руководства пожарных расчётов подразделения МЧС, прибывших при получении сигнала об условно возникшем возгорании", - отмечено в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Начальник инспекции по пожарной безопасности территориального управления Росгвардии майор Алексей Ятченко поблагодарил коллег из главного управления МЧС России по Тюменской области и 32-го отряда пожарно-спасательной службы за сотрудничество. Личному составу уточнены задачи на период особого противопожарного режима, введённого в регионе.

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# МЧС , особый противопожарный режим , Росгвардия , учения

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