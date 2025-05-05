Жители регионов Уральского федерального округа рассказали о незапланированных покупках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше четверти участников исследования совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а 42% делают это раз в неделю. Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. При этом уральцы ещё держат себя в руках, а наибольшую склонность к импульсивным покупкам проявляют жители южных регионов России. Они спонтанно тратят на треть больше, чем покупатели в УрФО.

По результатам исследования ВТБ о потребительских привычках россиян оказалось, что сожалеют больше всего о ненужной спустя время одежде или обуви. А на втором месте – лишние подписки и онлайн-сервисы, так ответили 23% респондентов. К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее — только 9% внесли их в список импульсивных приобретений.

Большинство импульсивных покупок, о которых россияне потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей — такие траты признали 73% респондентов.

Контроль расходов остается важной задачей для большинства участников исследования. 65% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 26% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

"Сейчас люди научились находить баланс между разумными тратами и возможностью радовать себя: небольшие импульсивные покупки остаются действенным способом снять стресс или отметить успех. Этому способствует появление удобных финансовых инструментов", - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.