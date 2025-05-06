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Тюменские студенты за исследование дермальных фибробластов получили первое место на международном форуме

Общество, 20:36 06 мая 2025

www.tyumsmu.ru

Доклад "Оценка морфофункциональной активности стареющих дермальных фибробластов кожи в эксперименте IN VITRO" принес первое место студентам Тюменского медуниверситета на XXVIII Международной медико-биологической конференции молодых исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина — человек и его здоровье" в Санкт-Петербурге.

По информации вуза, в ней приняли участие молодые ученые и студенты из России, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Египта, Йемена, Камеруна, Китая, Казахстана и других стран. Работы исследователей были посвящены фундаментальным и прикладным вопросам экспериментальной, клинической, профилактической медицины и смежных медико-биологических наук.

Тюменские студенты также отмечены дипломами второй и третьей степени за работы "Изменение морфофункциональных свойств фибробластов при совместном сокультивировании с ботулотоксином" и "Особенности неспецифического иммунного ответа при ожоговой болезни у детей раннего возраста".

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