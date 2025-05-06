В Казанском районе вода отходит от дамб

| Фото: ТГ-канал Александра Моора (архив) | Фото: ТГ-канал Александра Моора (архив)

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Паводковая ситуация в Казанском районе стабилизируется. Вода отходит от дамб и насыпей, сообщила глава муниципалитета Татьяна Богданова в своих соцсетях.

Она уточнила, что на утро 6 мая уровень реки Ишим на гидропосту в с. Ильинка снизился за сутки на 4 см, сейчас он составляет 810 см. "Если спад будет продолжаться такими же темпами, то через несколько дней уровень воды станет меньше отметки "опасное явление", - отметила Татьяна Богданова.

Состояние всех насыпей и дамб регулярно проверяется. Две муниципальные дороги пока остаются закрытыми для движения: участок от с. Казанское до д. Малые Ярки и в сторону д. Малая Ченчерь за мостом через р. Протока.