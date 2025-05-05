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В Ишимском районе укрепляют автодороги от возможного подтопления

Общество, 16:26 05 мая 2025

ТГ-канал Сергея Ломовцева

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За сутки река Ишим прибавила 20 см, сейчас уровень на гидропосту в Ишиме составляет 942 см и постепенно приближается к уровню паводка 2017 года.

О паводковой ситуации в Ишимском районе на 5 мая в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

"Но есть и положительный момент. В Ларихинском сельском поселении установлен гидропост, там за сутки река добавила всего два сантиметра. Лариха – это граница с Казанским районом, соответственно, ждем стабилизации. Дальнейшие действия будут складываться, исходя из того, сколько воды придет сюда, ниже по течению", - пояснил руководитель.

ТГ-канал Сергея Ломовцева | Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева

Основная задача, добавил он, – это сохранение автомобильных дорог, чтобы не прерывать транспортного сообщения и обеспечивать жизнедеятельность земляков.

В рамках мониторинга паводковой ситуации 4 мая Сергей Ломовцев посетил населенные пункты, расположенные в Синицинском бору. В связи с подтоплением добраться до них можно лишь в объезд через Красную горку.

На автодороге Ишим - Синицина не прекращаются работы по недопущению перелива воды через дорожное полотно.

ТГ-канал Сергея Ломовцева | Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева

В ходе визита руководитель муниципалитета посетил продовольственные магазины, проверил наличие продуктов питания и товаров повседневного спроса.

"Запасы продуктов и ассортимент товаров в достаточном количестве, что позволяет избежать дефицита. Ситуация остается под контролем, ведем постоянный мониторинг цен и запасов. Продолжаем работу по минимизации последствий паводка и обеспечению безопасности жителей", - подытожил Сергей Ломовцев.

Инна Кондрашкина

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# Ишимский район , паводок , Сергей Ломовцев

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