В отрезанных водой пунктах Ишимского района мониторят запас продовольствия

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Запас проводовольствия и товаров первой необходимости проверили в населенных пунктах в Синицинском бору Ишимского района. Сейчас проезд к ним ограничен из-за паводка, добраться можно только в объезд через Красную горку.

"Ассортимент товаров в достаточном количестве, что позволяет избежать дефицита. Тем не менее, ситуация остается под контролем, ведется постоянный мониторинг цен и запасов", - рассказал по итогам глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

По данным на утро 5 мая, уровень воды в реке Ишим составил 942 см, за сутки он подрос на 30 см. На реке Карасуль вода поднялась до 525 см. Продолжаются работы по недопущению перелива через дорогу Ишим - Синицина. Главная задача - сохранить здесь транспортное сообщение.