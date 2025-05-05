  • 5 мая 20255.05.2025понедельник
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер западный

В отрезанных водой пунктах Ишимского района мониторят запас продовольствия

Общество, 10:56 05 мая 2025

Далее в сюжете Проезд между деревнями Боровлянка и Малые Ярки в Казанском районе открыт

Запас проводовольствия и товаров первой необходимости проверили в населенных пунктах в Синицинском бору Ишимского района. Сейчас проезд к ним ограничен из-за паводка, добраться можно только в объезд через Красную горку.

"Ассортимент товаров в достаточном количестве, что позволяет избежать дефицита. Тем не менее, ситуация остается под контролем, ведется постоянный мониторинг цен и запасов", - рассказал по итогам глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

По данным на утро 5 мая, уровень воды в реке Ишим составил 942 см, за сутки он подрос на 30 см. На реке Карасуль вода поднялась до 525 см. Продолжаются работы по недопущению перелива через дорогу Ишим - Синицина. Главная задача - сохранить здесь транспортное сообщение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишимский район , паводок , Сергей Ломовцев

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 05.05.2025"Ночь музеев" пройдет в Тюмени на пяти площадках
12:46 05.05.2025Тоболяки исполнят вальс Победы
12:24 05.05.2025Более 12 тысяч тюменских школьников в этом году сдадут ЕГЭ
12:13 05.05.2025Ирина Широкова: "Боевой кадровый резерв" - площадка для тех, кто хочет развиваться

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора