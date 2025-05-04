Сразу на полметра вырос уровень воды в Ишиме за сутки

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области (архив)

На 50 см вырос уровень воды в Ишиме за минувшие сутки. На утро 4 мая он составил 922 см - на 142 см ниже прошлогоднего рекордного показателя.

Об этом сообщил глава Ишима Федор Шишкин в своих соцсетях. "Все службы наготове. С целью обеспечения безопасности ведётся дежурство правоохранительных органов. Выполнено отключение ресурсов на территориях подтопления, это сады, авиаспортклуб", - уточнил он.

Возведенные ранее дамбы и насыпи держат воду. Их состояние круглосуточно мониторят специалисты, подготовлен дополнительный запас мешков, пленки, песка для укрепления сооружений. На случай эвакуации готов пункт временного размещения, место для складирования мебели и бытовой техники, приют для животных.

"Ещё раз подчеркну, что главное – обеспечение безопасности населения. Продолжаем следить за развитием ситуации", - заключил Федор Шишкин.