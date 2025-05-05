Река Ишим в районе города прибыла на 20 сантиметров
Река Ишим продолжает прибывать. На гидропосте в районе города за прошедшие сутки вода прибавила 20 см, уровень составляет 942 см. Интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями снизилась.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.
По словам главы региона, напряженная ситуация в Ишимском районе. Специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим – Сладково, важно не допустить ее подтопления.
"Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см. В Казанском районе на всех гидропостах фиксируем уверенный спад воды. Освобождаются некоторые подтопленные участки дорог. Ведется восстановление подъездных путей к мосту в селе Афонькино. Дорожникам потребуется предположительно не меньше пяти дней. Продолжаем следить за обстановкой", - рассказал Александр Моор.