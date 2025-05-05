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Река Ишим в районе города прибыла на 20 сантиметров

Губернатор, 12:02 05 мая 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Река Ишим продолжает прибывать. На гидропосте в районе города за прошедшие сутки вода прибавила 20 см, уровень составляет 942 см. Интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями снизилась.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам главы региона, напряженная ситуация в Ишимском районе. Специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим – Сладково, важно не допустить ее подтопления.

"Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см. В Казанском районе на всех гидропостах фиксируем уверенный спад воды. Освобождаются некоторые подтопленные участки дорог. Ведется восстановление подъездных путей к мосту в селе Афонькино. Дорожникам потребуется предположительно не меньше пяти дней. Продолжаем следить за обстановкой", - рассказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Ишим , Ишимский район

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