В пойменной зоне реки Ишим подтопило 1015 опор энергоснабжения

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 15 опор энергоснабжения подтоплено в пойменной зоне реки Ишим. В садовых некоммерческих товариществах, на турбазах и парках Ишима и Ишимского района энергетики отключают на этот период энергоснабжение.

В праздничные дни штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области провёл шесть заседаний, на которых рассмотрели предложения муниципалитетов и энергокомпаний по временному отключению потребителей в связи с подъемом уровня воды в р. Ишим.

"Без крайней необходимости оставлять людей и объекты без электроэнергии нельзя, поэтому все принимаемые штабом решения детально и оперативно обсуждаются. Эксперты работают круглосуточно. Как только позволят условия, электроснабжение будет восстановлено", - уточнил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, заместитель руководителя штаба Семён Тегенцев.

Отметим, 5 мая река Ишим в районе города прибыла на 20 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.