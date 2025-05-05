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В Тюменской области работает горячая линия для пострадавших в паводок предпринимателей

Общество, 19:33 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате паводка, работает в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Получить консультацию можно в Центре "Мой бизнес" или по телефонам: +7-932-479-34-33; +7(34-52)49-99-44 (доб.105). Время работы горячей линии - с 9 до 18 часов.

В Тюменской области также продолжает работу горячая линия 122. Жители могут получить все сведения о зонах подтопления, эвакуации, ПВР и другую актуальную информацию.

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# горячая линия , паводок

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