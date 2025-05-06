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В Тюменской области в селах Казанское и Ильинка вода пошла на спад

Губернатор, 11:30 06 мая 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Свежие данные по паводку. Практически на всех участках, которые могли вызвать тревогу, вода почти прекратила рост или пошла на спад. В селах Казанское и Ильинка вода снизилась на несколько сантиметров. В первом уровень опустился до 676, во втором – до 810 сантиметров.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам главы региона, в Ишимском районе прогнозы тоже обнадеживают. У гидропоста в Ларихе, где ранее был зафиксирован большой рост, уровень воды опустился на четыре сантиметра. В самом Ишиме рост есть, но он составил всего три сантиметра – до 945 см. Учитывая, что ранее здесь вода прибывала на десятки сантиметров в сутки, можно отметить пик паводка.

А вот в Абатском районе рост продолжается. В райцентре – плюс 21 за сутки, всего 849 см. В селе Банниково вода поднялась на 42 см – до отметки в 853. Продолжаем следить.

Под водой пока остаются несколько автодорог в Ишимском районе, но ожидаем, что скоро вода начнет сходить, и движение будет восстановлено. Масштаб повреждений дорожного полотна оценим после понижения уровня воды.

"Следует отметить, что все дамбы и насыпи справляются со своими задачами. За восемь лет, с паводка 2017 года, была проделана большая работа, чтобы минимизировать ущерб от стихии. Постарались учесть опыт предыдущих годов при подготовке к паводку. Продолжаем контролировать ситуацию", - проинформировал Александр Моор.

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# Александр Моор , паводок

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