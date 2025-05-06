  • 6 мая 20256.05.2025вторник
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер южный

В Исетском районе посевная кампания пройдет на 70,8 тыс. гектарах

Экономика, 16:49 06 мая 2025

70 тыс. 848 га составит площадь посевов агропредприятий в Исетском районе. Из общего объема 52,1 тыс. га пойдет под зерновые и зернобобовые культуры, 9,9 тыс. га. – под технические, 8,9 тыс. га. – кормовые, сообщает администрация муниципального образования.

К посевной приступили компании "Эвика-Агро", "Русское поле", "Зерновое", "Запсибхлеб-Исеть". Их сотрудники уже посеяли рапс на 144 га, ячмень на 65 га, горох на 27 га. Площадь многолетних трав на сегодня превышает 78 га.

Ранневесеннее боронование агропредприятия выполнили на 85 %. Завершается обеззараживание семян.

Все хозяйства а работают в штатном режиме, имеют достаточный запас сырья и материалов, уточнили в администрации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Исетский район , посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 06.05.20254,23 млн рублей составил средний размер ипотеки в Тюменской области за март
16:49 06.05.2025В Исетском районе посевная кампания пройдет на 70,8 тыс. гектарах
16:16 06.05.2025В Тюменской области новый мост через реку Бердюженка построят до осени 2025 года
15:32 06.05.2025Тюменская область — один из 10 регионов с наибольшим количеством бронирований глэмпингов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора