В Исетском районе посевная кампания пройдет на 70,8 тыс. гектарах

70 тыс. 848 га составит площадь посевов агропредприятий в Исетском районе. Из общего объема 52,1 тыс. га пойдет под зерновые и зернобобовые культуры, 9,9 тыс. га. – под технические, 8,9 тыс. га. – кормовые, сообщает администрация муниципального образования.

К посевной приступили компании "Эвика-Агро", "Русское поле", "Зерновое", "Запсибхлеб-Исеть". Их сотрудники уже посеяли рапс на 144 га, ячмень на 65 га, горох на 27 га. Площадь многолетних трав на сегодня превышает 78 га.

Ранневесеннее боронование агропредприятия выполнили на 85 %. Завершается обеззараживание семян.

Все хозяйства а работают в штатном режиме, имеют достаточный запас сырья и материалов, уточнили в администрации.