Турнир "Хим-КОТ" в Тюмени собрал более 90 школьников со всего региона

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 90 учащихся образовательных учреждений Тюменской области стали участниками III Химического командного турнира для школьников "Хим-КОТ". Мероприятие прошло в Школе естественных наук ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

В первом туре участники решали задания по неорганической и органической химии, во втором — столкнулись с комплексными многоэтапными задачами, требующими глубоких знаний из различных разделов химии. Также для ребят организовали мастер-класс в химической лаборатории.

По итогам турнира первое место заняла команда лицея № 81, второе – команда лицея № 93, третье – команда гимназии ТюмГУ.

Организаторы отмечают, что участие в таких мероприятиях — это уникальный шанс развить навыки командной работы, критического мышления и умения применять теоретические знания на практике.

В вузе добавил, что в приемную кампанию 2025 года в Школе естественных наук ТюмГУ предусмотрено 60 бюджетных мест на направление бакалавриата "Химия".