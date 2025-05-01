  • 12 мая 202512.05.2025понедельник
  • USD80,8612
    EUR92,1439
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер восточный

Аккредитация для тюменских IТ-компаний идет до 1 июня

Общество, 08:27 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аккредитованные тюменские IТ-компании должны ежегодно подтверждать свой статус. Для этого нужно подать заявление на госуслугах до 1 июня, сообщает региональный департамент информатизации.

Аккредитация необходима для участия в государственных программах поддержки и реализации проектов, связанных с цифровой экономикой. Для подтверждения нужно: в форме указать удельный вес доходов от IТ-деятельности; ссылку на официальный сайт компании; если компания — правообладатель ПО, то внести название и номер продукта в реестре российского ПО, а также доход от его продаж; обновить согласие на раскрытие налоговой тайны и направить его по инструкции; сверить среднюю зарплату по компании — она должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации. Исключение — компании, чьи продукты включены в реестр российского ПО; проверить, чтобы на сайте компании была актуальная информация о ведении IТ-деятельности.

"Если компания создана в 2025 году, то ей не нужно подавать заявление. Также это не требуется компаниям, которые получат государственную аккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля текущего года и применявшим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 года", - отметили в ведомстве.

В Тюменской области более 900 компаний работают с ИТ-ОКВЭДом в качестве основного, а 3 тыс. компаний имеют такой ОКВЭД в качестве дополнительного. Также в регионе 188 аккредитованных IТ-компаний и 2000 индивидуальных предпринимателей в IТ-сфере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аккредитация , департамент информатизации Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 12.05.2025Самолеты из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга не долетели до Тюмени из-за тумана
09:51 12.05.2025В Тюменской области собственники 19 домов сменили управляющие компании
09:40 12.05.2025Концерт памяти Леонида Згерского проведут в одноименном сквере
09:29 12.05.2025Уровень воды в Казанском районе снизился до 794 см

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора