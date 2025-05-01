Аккредитация для тюменских IТ-компаний идет до 1 июня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аккредитованные тюменские IТ-компании должны ежегодно подтверждать свой статус. Для этого нужно подать заявление на госуслугах до 1 июня, сообщает региональный департамент информатизации.

Аккредитация необходима для участия в государственных программах поддержки и реализации проектов, связанных с цифровой экономикой. Для подтверждения нужно: в форме указать удельный вес доходов от IТ-деятельности; ссылку на официальный сайт компании; если компания — правообладатель ПО, то внести название и номер продукта в реестре российского ПО, а также доход от его продаж; обновить согласие на раскрытие налоговой тайны и направить его по инструкции; сверить среднюю зарплату по компании — она должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации. Исключение — компании, чьи продукты включены в реестр российского ПО; проверить, чтобы на сайте компании была актуальная информация о ведении IТ-деятельности.

"Если компания создана в 2025 году, то ей не нужно подавать заявление. Также это не требуется компаниям, которые получат государственную аккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля текущего года и применявшим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 года", - отметили в ведомстве.

В Тюменской области более 900 компаний работают с ИТ-ОКВЭДом в качестве основного, а 3 тыс. компаний имеют такой ОКВЭД в качестве дополнительного. Также в регионе 188 аккредитованных IТ-компаний и 2000 индивидуальных предпринимателей в IТ-сфере.