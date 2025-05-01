Тюменцам покажут оскароносную криминальную драму "В порту"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Просмотр фильма "В порту" состоится в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 11 июня. После зрителей приглашают на обсуждение ленты, сообщают организаторы.

Криминальная драма, получившая восемь статуэток "Оскар", была выпущена в 1954 году. Благодаря этой картине Элиа Казана актер Марлон Брандо стал легендой мирового кинематографа.

В центре сюжета судьба простого докера - Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера - коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.

Вход свободный. Начало — в 19 часов.

Возрастное ограничение: 12+