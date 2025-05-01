Тюменцам покажут оскароносную криминальную драму "В порту"
Просмотр фильма "В порту" состоится в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 11 июня. После зрителей приглашают на обсуждение ленты, сообщают организаторы.
Криминальная драма, получившая восемь статуэток "Оскар", была выпущена в 1954 году. Благодаря этой картине Элиа Казана актер Марлон Брандо стал легендой мирового кинематографа.
В центре сюжета судьба простого докера - Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера - коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.
Вход свободный. Начало — в 19 часов.
Возрастное ограничение: 12+