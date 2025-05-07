  • 7 мая 20257.05.2025среда
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер западный

Военные сборы для подростков прошли в Ишиме к 80-летию Победы

Общество, 20:01 07 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы завершились в Ишиме. Участие в них приняли юноши и девушки старших классов, сообщил глава Ишима Федор Шишкин в своих соцсетях.

Торжественное закрытие сборов посвятили 80-летию Победы. Мероприятие прошло на плацу действующей войсковой части.

"Юноши получили базовые знания и навыки, необходимые для подготовки к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. Наряду с уставами ВС РФ ребята изучали огневую, тактическую, медицинскую подготовки, знакомились с казачьими традициями, принимали участие в военно-патриотических мероприятиях", - рассказал Федор Шишкин.

Особое внимание уделили огневой подготовке. Ребята изучили устройство автомата Калашникова и выполнили боевые стрельбы на полигоне.

"Уверен, юные ишимцы приобрели бесценный опыт и смогут в случае опасности встать на защиту нашей страны. Пожелал ребятам успехов, организаторов поблагодарил за важное событие в процессе воспитания подрастающего поколения", - заключил глава Ишима.

Видео - ТГ-канал Федора Шишкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# военно-патриотическое воспитание , Ишим , подростки , сборы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:24 07.05.2025900 литров питьевой воды доставили в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района
20:59 07.05.2025Встречу в касках провели в тобольском экодоме
20:35 07.05.2025В Сорокинском районе отремонтируют здание поликлиники
20:12 07.05.2025Пять дорог перекрыли в Абатском районе из-за паводка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора