Военные сборы для подростков прошли в Ишиме к 80-летию Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы завершились в Ишиме. Участие в них приняли юноши и девушки старших классов, сообщил глава Ишима Федор Шишкин в своих соцсетях.

Торжественное закрытие сборов посвятили 80-летию Победы. Мероприятие прошло на плацу действующей войсковой части.

"Юноши получили базовые знания и навыки, необходимые для подготовки к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. Наряду с уставами ВС РФ ребята изучали огневую, тактическую, медицинскую подготовки, знакомились с казачьими традициями, принимали участие в военно-патриотических мероприятиях", - рассказал Федор Шишкин.

Особое внимание уделили огневой подготовке. Ребята изучили устройство автомата Калашникова и выполнили боевые стрельбы на полигоне.

"Уверен, юные ишимцы приобрели бесценный опыт и смогут в случае опасности встать на защиту нашей страны. Пожелал ребятам успехов, организаторов поблагодарил за важное событие в процессе воспитания подрастающего поколения", - заключил глава Ишима.

Видео - ТГ-канал Федора Шишкина