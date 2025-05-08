Первый в истории речной "Бессмертный полк" проходит в Тюменской области
Первый в мире "Бессмертный полк" на воде проходит в с. Нижняя Тавда Тюменской области 8 мая. Участие в нем принимают 15 лодок.
Акция проходит по инициативе регионального "Бессмертного полка" области и информационного агентства "Тюменская линия" при поддержке администрации Нижнетавдинского муниципального района.
15 лодок проплывут три километра по река Тавда мимо поселка, в это же время на берегу проходит праздничный митинг и концерт.
Видео: ИА "Тюменская линия"
Александр Лабыкин, Николай Ступников