Первый в истории речной "Бессмертный полк" проходит в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в мире "Бессмертный полк" на воде проходит в с. Нижняя Тавда Тюменской области 8 мая. Участие в нем принимают 15 лодок.

Акция проходит по инициативе регионального "Бессмертного полка" области и информационного агентства "Тюменская линия" при поддержке администрации Нижнетавдинского муниципального района.

15 лодок проплывут три километра по река Тавда мимо поселка, в это же время на берегу проходит праздничный митинг и концерт.

Видео: ИА "Тюменская линия"

Александр Лабыкин, Николай Ступников