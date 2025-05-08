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Первый в истории речной "Бессмертный полк" проходит в Тюменской области

Общество, 12:01 08 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в мире "Бессмертный полк" на воде проходит в с. Нижняя Тавда Тюменской области 8 мая. Участие в нем принимают 15 лодок.

Акция проходит по инициативе регионального "Бессмертного полка" области и информационного агентства "Тюменская линия" при поддержке администрации Нижнетавдинского муниципального района.

15 лодок проплывут три километра по река Тавда мимо поселка, в это же время на берегу проходит праздничный митинг и концерт.

Видео: ИА "Тюменская линия"

Александр Лабыкин, Николай Ступников

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# Бессмертный полк , Нижнетавдинский район

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