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Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Тобольском районе

Общество, 09:48 08 мая 2025

пресс-служба Областной больницы №3 | Фото: пресс-служба Областной больницы №3

Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в дер. Маслова Тобольского района. Его появление стало важным шагом в повышении качества медицинской помощи для жителей отдалённых населённых пунктов.

Возведение ФАПа проводилось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".

Модульное здание площадью более 80 кв. м выполнено из надёжных материалов и полностью адаптировано для приёма всех групп населения, включая маломобильных пациентов.

Внутри размещены кабинет приёма с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная

комната, санузел и всё необходимое для оказания высококачественной медицинской помощи.

ФАП оснащён современным оборудованием и телемедицинскими технологиями, что позволяет специалистам оперативно консультироваться с врачами Областной больницы № 3 и передавать результаты исследований в режиме онлайн.

Как отметил главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко, строительство прошло с опережением графика, планы развития медицинской инфраструктуры в районе реализуются быстрее, чем ожидалось.

В ближайшее время такие же ФАПы появятся и в других населённых пунктах района.

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# областная больница № 3 , Тобольский район , ФАП

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