  • 8 мая 20258.05.2025четверг
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

Тюменцы благоустраивают памятники героев Великой Отечественной войны

Общество, 10:11 08 мая 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Памятники и мемориальные комплексы героев Великой Отечественной войны благоустраивают жители Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В программе принимают участие несовершеннолетние, участники оплачиваемых общественных работ и безработные граждане, испытывающие трудности с трудоустройством.

Работа по благоустройству – это не просто уборка территории. Это комплекс мероприятий, включающий в себя очистку и ремонт памятников, посадку цветов и деревьев, установку новых информационных табличек.

Отметим, что в 2024 году более 950 граждан Тюменской области приняли участие в благоустройстве мест памяти, внеся свой вклад в сохранение истории. Стать участником программы можно обратившись в Кадровый центр "Работа России" по месту проживания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# памятники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 08.05.2025В Тюменской области 75 тысяч жителей проголосовали за дизайн-проекты благоустройства
13:04 08.05.2025Более 15 семинаров для налогоплательщиков проведут в Тюменской области
12:14 08.05.2025Интерактивная карта укажет тюменцам места мероприятий в День Победы
12:01 08.05.2025Первый в истории речной "Бессмертный полк" проходит в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора