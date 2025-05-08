Тюменцы благоустраивают памятники героев Великой Отечественной войны

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Памятники и мемориальные комплексы героев Великой Отечественной войны благоустраивают жители Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В программе принимают участие несовершеннолетние, участники оплачиваемых общественных работ и безработные граждане, испытывающие трудности с трудоустройством.

Работа по благоустройству – это не просто уборка территории. Это комплекс мероприятий, включающий в себя очистку и ремонт памятников, посадку цветов и деревьев, установку новых информационных табличек.

Отметим, что в 2024 году более 950 граждан Тюменской области приняли участие в благоустройстве мест памяти, внеся свой вклад в сохранение истории. Стать участником программы можно обратившись в Кадровый центр "Работа России" по месту проживания.