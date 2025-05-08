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Тюменские экстренные службы перешли на усиленный режим на время празднования Дня Победы

Общество, 16:46 08 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В усиленном режиме работают тюменские экстренные службы в праздничные дни. Подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС на время празднования Дня Победы переведены на усиленный вариант несения службы.

Дополнительный контроль за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий будет осуществляться с помощью систем видеонаблюдения, входящих в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

В режиме повышенной готовности будут работать до 11 мая Тюменский территориальный центр медицины катастроф, скорая медицинская помощь, травмпункты, токсикологические отделения.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , полиция , Росгвардия

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