80 саженцев украсили улицы Ишима в преддверии Дня Победы

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

80 деревьев высадили в Ишиме в преддверии празднования Дня Победы. Посадка саженцев прошла в Майском сквере, на бульваре Белоусова, на улицах Комсомольской и Малой Садовой, на площадях Октябрьской и Соборной площади, а также у музея Ершова.

В мероприятии приняли участие депутат Тюменской областной Думы Владимир Фомин и глава города Ишима Фёдор Шишкин, горожане и учащиеся школ.

"Всего в текущем году планируется высадить порядка 300 деревьев взамен вырубленным сухостойным. Стараниями волонтеров город украсила первая партия, среди которых ёлочки, тополя, рябины и яблони", - рассказал Фёдор Шишкин.