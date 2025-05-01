Минимальные баллы для поступления назвали в вузах Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минимальные баллы для поступления назвали в вузах Тюмени. Приемные комиссии начнут работать 20 июня.

Выпускникам для поступления необходимо набрать 45 баллов по обществознанию, 44 - по информатике, 40 — по русскому языку, профильной математике, географии, литературе, 39 — по физике, химии, биологии, 36 — истории, 30 — по иностранным языкам.

Эта информация актуальна для поступления в Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский институт культуры, Аграрный университет Северного Зауралья.

В Тюменский государственный медицинский университет минимум по профильным предметам — химии, биологии и русскому языку — зависит от направления подготовки: от 36 до 40 баллов.

В ТВВИКУ им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова потребуются математика, русский язык и физика. В зависимости от специальности баллы варьируются от 27 до 41.

Кроме того, в вузах есть дополнительные внутренние испытания для абитуриентов, за которые также предусмотрена шкала оценок.

Подробности можно узнать на официальных сайтах, в приемных комиссиях вузов, а также на днях открытых дверей.

Напомним, что у выпускников будет возможность пересдать один ЕГЭ в июле, до окончания приемной кампании.

Экзамены начнутся 23 мая. Для получения аттестата потребуется сдать на положительный балл русский язык и математику, пишет Вслух.ру.