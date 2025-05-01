Нарколог из Тюмени развеял миф о безопасной дозе алкоголя

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Так называемой безопасной дозы алкоголя не существует. Современная наука основательно опровергла этот расхожий миф. Исследование, проведенное в 2022 г. в рамках Глобального бремени болезней, показало: даже незначительные дозы негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе и когнитивной функции мозга.

Что делать, если человек уже зависим от алкоголя? Современные подходы к лечению зависимости делают акцент на комплексной реабилитации, включающей медицинскую, психологическую и социальную помощь.

"Лечение зависимости нельзя ограничивать только выводом токсинов из организма или, например, короткими курсами психотерапии. Это многослойный процесс, который затрагивает не только здоровье, но и социальные аспекты жизни человека. Зависимость — это болезнь, а не слабость характера, как принято считать. Но, как и любое заболевание, ее можно лечить", - рассказал tmn.aif.ru, главный врач областного наркологического диспансера Виталий Андреев.

Сегодня к услугам пациентов самые современные методы: когнитивно-поведенческая терапия, фармакологическая поддержка (например, антагонисты опиоидных рецепторов или препараты, уменьшающие тягу к алкоголю), а также использование цифровых технологий для наблюдения за состоянием пациента.

Переключение на здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и работу с психологическими аспектами зависимости, может не только замедлить старение, но и способствовать регенерации некоторых функций организма. Например, исследования показывают, что через несколько лет трезвой жизни риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а когнитивные функции начинают восстанавливаться.