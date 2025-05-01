  • 10 мая 202510.05.2025суббота
  • USD80,8612
    EUR92,1439
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северный

Тюменские юные инспекторы готовятся к турниру "Безопасное колесо"

Общество, 20:33 10 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К турниру "Безопасное колесо" готовятся 116 юных инспекторов движения Тюменской области. Он пройдет 13 по 16 мая в детском лагере "Остров детства".

Среди участников не только школьники юга региона, но и команда, представляющая Ямал. Все ребята уже победили в городских и районных конкурсах "Безопасное колесо", а сейчас готовятся к региональным состязаниям.

Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы. В один из конкурсных дней проведут выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В гости к юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего в Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в них входят 6,5 тыс. школьников, которые активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения.

Победители областного конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", сообщает региональная Госавтоинспекция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Безопасное колесо , ГИБДД по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 10.05.2025Тюменские юные инспекторы готовятся к турниру "Безопасное колесо"
19:37 10.05.2025Нарколог из Тюмени развеял миф о безопасной дозе алкоголя
19:18 10.05.2025Около 2,8 тыс. патриотических рисунков из Тюменской области прислали на федеральный конкурс
18:02 10.05.2025Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора