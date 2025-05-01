Тюменские юные инспекторы готовятся к турниру "Безопасное колесо"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К турниру "Безопасное колесо" готовятся 116 юных инспекторов движения Тюменской области. Он пройдет 13 по 16 мая в детском лагере "Остров детства".

Среди участников не только школьники юга региона, но и команда, представляющая Ямал. Все ребята уже победили в городских и районных конкурсах "Безопасное колесо", а сейчас готовятся к региональным состязаниям.

Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы. В один из конкурсных дней проведут выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В гости к юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего в Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в них входят 6,5 тыс. школьников, которые активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения.

Победители областного конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", сообщает региональная Госавтоинспекция.