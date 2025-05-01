Три диагностических аппарата купили для поликлиник сел Армизонское и Большое Сорокино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Два флюорографических комплекса и один рентгеновский аппарат закупили для поликлиник сел Армизонское и Большое Сорокино. В настоящее время здесь продолжаются капитальные ремонты зданий, а специалисты одновременно монтируют и устанавливают новые комплексы.

С введением в эксплуатацию цифрового оборудования медицинские обследования станут ещё более точными и безопасными, сообщает пресс-служба ОБ №4. Цифровой флюорограф оснащён стационарной рентгенозащитной кабиной и предназначен для скрининговых обследований органов грудной клетки.

"Поставка нового оборудования — это важный шаг к улучшению качества медицинских услуг и повышению безопасности наших пациентов. Мы уверены, что, благодаря этим технологиям, сможем своевременно диагностировать болезни и предоставлять эффективную помощь каждому жителю нашей территории", - подчеркнул главный врач областной больницы №4 (Ишим) Александр Синельников.

Все работы по приведению зданий в нормативное состояние и их оснащение осуществляются в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".