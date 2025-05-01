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Дорожный сундук сержанта спецслужбы реставрируют в музее Тюменского района

Общество, 13:52 11 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Дорожный сундук, принадлежавший Кире Джанбровской, реставрируют в Успенском краеведческом музее Тюменского района. Женщина в ноябре 1943 года по призыву городского комитета ВЛКСМ города Мичуринска ушла на службу в органы МГБ, демобилизовалась в марте 1946 года в звании сержанта спецслужбы.

После войны работала педагогом. На протяжении 30 лет возглавляла поисковый отряд "Аэлита" в поселке Московский Тюменского района. Дорожный сундук – не просто предмет мебели, это своеобразный дневник семьи, хранящий воспоминания о дальних дорогах, новых городах и важных жизненных событиях, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. После реставрации его можно будет увидеть в выставочном зале музея.

Отметим, что Успенский краеведческий музей имени Георгия Яковлевича Сотникова работает в тесном сотрудничестве с жителями. У участием Совета ветеранов и школьников здесь проводят уроки мужества, Дни воинской славы, встречи в рамках проектов "Диалог поколений", "Голоса наших предков" и "Победа, добытая трудом", экскурсии, мастер-классы и выставки.

В музее есть залы трудовой и боевой славы. В них размещены стенды с фотографиями земляков, приближавших своим трудом Победу в годы Великой Отечественной войны. Успехом у посетителей пользуется экспозиции "Хлеб" и "Крестьянская изба", вечер-портрет "Твои люди, село!" и мероприятие, посвященное создателю музея, участнику Великой Отечественной войны Георгию Сотникову.

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