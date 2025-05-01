Тюменский краевед Александр Петрушин представил книгу "Право на память"

| Фото: тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

Новую книгу "Право на память", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, представит тюменский краевед Александр Петрушин.

Экземпляр издания для своей семьи приобрел глава Тюмени Максим Афанасьев. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Меня привлекают книги, содержащие документально подтвержденные рассказы о значимых исторических событиях родного края — Тюменской области, а также повествующие о судьбах выдающихся земляков, чей вклад в развитие региона заслуживает внимания и уважения", - сказал он.

Глава города отметил, что среди героев книги выделяются истории жизни героини войны Марии Цукановой, талантливого педагога Андрея Бахтеева и многих других замечательных людей.

""Право на память" станет ценным источником для учителей и детей, увлеченно изучающих фактологию военных лет и интересующихся историей своего города и страны", - подчеркнул Максим Афанасьев.