На "Инфофорум-Тюмень" посоветовали обучать школьников информационной безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ввести в школах предмет, посвященной информационной безопасности, предложил на "Инфофорум-Тюмень" руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

По его мнению, это поможет детям лучше ориентироваться в цифровом мире и защитить ребенка от потенциальных опасностей.

"Вопрос только в его формате: классный час, цифровой ликбез или часть урока информатики. На мой взгляд, лучше, если это будет отдельный предмет, в котором сосредоточены все аспекты, связанные с цифровой безопасностью", — отметил Андрей Сиденко в разговоре с корреспондентом tmn.aif.ru.

Он подчеркнул важность родительского контроля: "Огромная ответственность в первую очередь лежит на родителях. Только они решают, давать ребенку гаджет или нет, и отвечают за то, какой контент юный пользователь потребляет".

Специалист призвал родителей активнее обсуждать с детьми вопросы безопасности в интернете. Андрей Сиденко также рекомендовал родителям включать родительский контроль и знакомиться с сервисами, которыми пользуются их дети, чтобы минимизировать риски.