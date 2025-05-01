Более 79 тыс. 550 жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

| Фото: pos.gosuslugi.ru | Фото: pos.gosuslugi.ru

79 тыс. 554 жителя Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства на 12 мая. Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В Тюмени больше всего голосов отдано за проект сквер Депутатов. Его выбрали 17 тыс. 510 человек. В Тобольске на первом месте Менделеев-парк (7 тыс. 213 голосов). В Ишиме за первый дизайн-проект общественной территории в районе многоквартирного дома № 62 по ул. К. Маркса проголосовали 2 тыс. 409 человек.

Лидеры онлайн-голосования - скверы и парки - будут благоустроены в 2026 году.

Напомним, что в Тюмени на всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62 (зеленая зона и активность – норма жизни). Познакомиться с проектами и выбрать один из них можно на платформе, в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтёров в общественных местах. Голосование продлится до 12 июня.