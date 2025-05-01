  • 12 мая 202512.05.2025понедельник
  • USD80,8612
    EUR92,1439
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северный

Более 79 тыс. 550 жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

Общество, 18:29 12 мая 2025

pos.gosuslugi.ru | Фото: pos.gosuslugi.ru

79 тыс. 554 жителя Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства на 12 мая. Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В Тюмени больше всего голосов отдано за проект сквер Депутатов. Его выбрали 17 тыс. 510 человек. В Тобольске на первом месте Менделеев-парк (7 тыс. 213 голосов). В Ишиме за первый дизайн-проект общественной территории в районе многоквартирного дома № 62 по ул. К. Маркса проголосовали 2 тыс. 409 человек.

Лидеры онлайн-голосования - скверы и парки - будут благоустроены в 2026 году.

Напомним, что в Тюмени на всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62 (зеленая зона и активность – норма жизни). Познакомиться с проектами и выбрать один из них можно на платформе, в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтёров в общественных местах. Голосование продлится до 12 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , дизайн-проекты , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 12.05.2025Более 79 тыс. 550 жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства
17:56 12.05.202513 мая - события дня
17:34 12.05.2025Тюменцев проконсультируют по вопросам организации летнего детского отдыха
17:12 12.05.2025Тюменцев приглашают посмотреть документальный фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора